У «Талібані» заявили, що жінкам заборонять займатися спортом

У «Талібані», який захопив владу в Афганістані, заявили, що жінкам буде заборонено займатися будь-якими видами спорту. Про це 8 вересня сказав представник талібів Ахмадулла Васік в розмові з австралійським виданням SBS News.

Свою позицію він пояснив на прикладі гри в крикет. За словами Васіка, в разі, якби жінки були допущені до цього виду спорту, їхні обличчя і тіла виявилися б відкритими для спостерігачів.

«Іслам й Ісламський Емірат не допускають цього», – заявив він. За словами Васіка, таліби згодні з тим, що жінки мають право здійснювати прогулянки в міру необхідності, проте спорт, вважає він, не є необхідним для жіночої частини населення.

У серпні Васік дав згоду на поїздку чоловічої збірної Афганістану з крикету в Австралію для участі у відбірковому матчі, який відбудеться в кінці року. Нинішня заява представника «Талібану», однак, може привести до того, що на майбутній захід не допустять афганців.

Міжнародна рада з крикету вимагає, щоб всі її повноправні члени мали національну жіночу команду, яка є умовою допуску країни на міжнародні змагання. На питання про можливість виключення афганців зі змагань в Австралії Васік сказав, що «Талібан» у жодному разі не піде на компроміс.

Днями в Кабулі таліби застосували сльозогінний газ проти активісток, які вийшли на мітинг з вимогою включити жінок до складу нового уряду, оголошеного «Талібаном».

Після захоплення талібами влади в Афганістані місцеві жительки почали скаржитися на утиски і порушення прав. Серед іншого, афганки тепер позбавляються посад у держустановах і комерційних організаціях. Місцеві ЗМІ розповідали про випадки нападу на жінок з боку талібів за те, що вони вважали порушенням правил шаріату.

Раніше Бі-Бі-Сі повідомило про те, що в одній з афганських провінцій застрелили жінку-поліцейську на очах у її чоловіка і дітей. Представник «Талібану» Забігулла Муджагід відкинув причетність талібів до інциденту. Він запевнив, що влада проведе розслідування, і припустив, що вбивство могло бути пов’язане з особистим конфліктом.