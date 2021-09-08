США стурбовані через кадровий склад очолюваного талібами уряду Афганістану

Сполучені Штати заявили про свою стурбованість після того, як таліби оголосили про новий склад уряду Афганістану, в якому фігурують представники фундаменталістської влади 1990-х та учасники багаторічної війни проти очолюваної США коаліції.

«Ми відзначаємо, що оголошений список імен складається виключно з осіб, які є членами «Талібану» або їхніми близькими однодумцями, також у списку немає жінок. Ми стурбовані зв’язками та послужним списком окремих осіб. Ми розуміємо, що «Талібан» представив це як тимчасовий кабінет. Однак ми судитимемо про «Талібан» за його діями, а не за словами», – йдеться у заяві Державного департаменту, оприлюдненій 7 вересня.

Фундаменталістське ісламістське угруповання «Талібан», що захопило владу в Афганістані, раніше 7 вересня оголосило склад свого уряду. Верховним лідером оголошений голова «Талібану» Мавлаві Хайбатулла Ахундзада. Керівником нового афганського режиму буде мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Усі призначені члени уряду належать до талібів і мають релігійне походження. З 33 посад майже всі зайняті етнічними пуштунами, які складають приблизно 40 відсотків населення Афганістану.