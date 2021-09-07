Афганістан: «Талібан» оголосив склад свого уряду

Фундаменталістське ісламістське угруповання «Талібан», що захопило владу в Афганістані, 7 вересня оголосило склад свого уряду. Угруповання прагне встановити своє правління після падіння уряду Афганістану, підтримуваного ООН, у середині серпня.

Верховним лідером оголошений голова «Талібану» Мавлаві Хайбатулла Ахундзада. Керівником нового афганського режиму буде мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Оголошення зробив представник «Талібану» Забігулла Муджагід у Кабулі через вісім днів після того, як США оголосили про остаточне виведення американських й інших міжнародних сил після майже 20-річної війни проти талібів та інших антиурядових сил.

Багато держав очікували побачити, хто буде в переліку досі невизнаного уряду і чи діятиме він згідно з обіцянками талібів бути поміркованішими, ніж під час їхнього жорстокого правління 20 років тому, коли була запроваджена радикальна форма ісламського закону.

Представник талібів Муджагід назвав нові призначення «виконувачами обов’язків» і сказав, що в майбутньому можливі зміни.

Ахундзада візьме на себе функцію свого роду верховного лідера з остаточним словом щодо політичних, релігійних і військових справ – у структурі, яку дехто порівнює з системою влади в Ірані.

Інший представник «Талібану» Ахмадулла Масік підтвердив BBC, що країна має бути відома як «Ісламський емірат Афганістан» – таку назву угруповання використовувало під час свого переважно невизнаного правління в 1996-2001 роках, а посада Ахундзади – «командувач вірних».

Очікується, що Ахунд, який був довіреною особою покійного духовного лідера «Талібану» мулли Мохаммада Омара і колишнім «міністром закордонних справ» за попереднього періоду правління талібів, буде вести повсякденні справи нового режиму і матиме роль, схожу до ролі прем’єр-міністра.

Він перебуває у списку терористів ООН із 2001 року.

Міністром закордонних справ був призначений Мавлаві Амір Хан Мутакі, міністром оборони – мулла Мохаммад Якуб, син мулли Омара.

Серед інших вищих діячів нового уряду – мулла Абдул Гані Барадар, який є чи не найбільш публічною особою серед талібів, буде першим заступником Ахунда.

Барадар був звільнений з-під варти в Пакистані в 2018 році за наказом США після початку прямих переговорів між бойовиками і Вашингтоном, які врешті привели до угоди про виведення військ, досягнутої на початку 2020 року.

Одним із перших завдань уряду «Талібану» буде спроба відкрити дипломатичні й економічні канали, одночасно домагаючись визнання від іноземних урядів. Деякі із західних урядів вже заявили про політику «співпраці» без такого визнання.

З 1996 по 2001 рік таліби вже були фактичними керівниками країни і оголошували її ісламським еміратом. Тоді їхній уряд формально визнавало тільки три держави – Пакистан, Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати.