Британський експрем’єр Блер: іноземна військова присутність в Афганістані необхідна

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який очолював британський уряд з 1997 до 2007 року, виступив за збереження іноземної військової присутності в Афганістані. Блер виступив у Лондоні з нагоди 20-ї річниці терористичного нападу на США 11 вересня 2001 року.

Колишній голова уряду вважає, що сама лише боротьба з тероризмом не здатна усунути терористичну загрозу. Це підтверджує і швидке відновлення впливу талібів після виведення з Афганістану іноземних військ, наголошує політик.

Блер, який очолював британський уряд в 2001 році, коли міжнародна коаліція ввела свої війська в Афганістан, пропонує чітко визначити заходи протидії новому підйому тероризму.

Перебудова Афганістану провалилася не тому, що афганський народ не бажав такої перебудови, а тому, що для управління країною не були створені ефективні державні інститути і не була подолана багаторічна корупція, вважає Блер.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що вважає «досить імовірним» виникнення в Афганістані умов, за яких спалахне громадянська війна. Він заявив, що на відродження тероризму в Афганістані може знадобитися від одного до трьох років.

20 років тому влада талібів в Афганістані була повалена в результаті вторгнення в цю країну збройних сил США. Адміністрація президента Джорджа Буша оголосила війну тероризму і надіслала до Афганістану десятки тисяч своїх військовослужбовців. Це стало відповіддю Вашингтона на терористичні напади 11 вересня 2001 року.