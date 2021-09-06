«Я зробив два великих українських прапори і визначив місце збору для евакуації» – одеський афганець літав вивозити родину

30 серпня до Одеси приїхало 133 афганці – чоловіки, жінки й діти. Їх розмістили по квартирах афганської громади міста. Втім, взагалі до Одеси приїхало більше людей з Афганістану – декілька сотень, кажуть Радіо Свобода. Наприклад, Сайєд Омар Шах Амір привіз свою родину до України на тиждень раніше – поїхав до Кандагару в липні, а через півтора місяці привіз до Одеси дружину і п’ятьох дітей. Спеціально для Радіо Свобода він пригадав, як тривала евакуація і розповів, чим допомогли йому спеціальні навички, що він отримав під час роботи в міжнародних організаціях.

До розпаду Радянського Союзу й падіння соціалістичного режиму в Афганістані, Сайєд Омар Шах Амір отримав військову освіту, був льотчиком-винищувачем і служив в афганській армії. Коли режим Мухаммеда Наджибули був повалений, Шах Амір пішов працювати до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), де прослужив шість років – почав з охорони, але впродовж роботи отримав нові навички і звільнився інженером-будівельником і консультантом з будівельних робіт.

Після МКЧХ Шах Амір поступив на роботу до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця як спеціаліст з логістики і працював там до 2008 року. Спочатку працював в рідному Кандагарі, де дійшов до посади директора регіонального офісу, а потім його перевели до Кабулу. Там він три роки відповідав за кадрові питання всього афганського представництва федерації, а потім змінив спеціалізацію на так званий disaster management – працював і в Афганістані, і в Південній Азії та тренував інших тренерів.

Міжнародну організацію йому довелось залишити через етнічну дискримінацію пуштунів, говорить Шах Амір, а в 2016 році він переїхав до України, де отримав посвідку на постійне проживання. Родина продовжувала жити в Афганістані, куди Шах Амір регулярно їздив.

«Disaster management – це те, що допомогло мені витягнути 98 людей в такій ситуації, що склалась в Кабульському аеропорту. Я організував це дуже добре, оскілки в мене був досвід з crowd control і relieve distribution», – Шах Амір говорить російською, але час від часу переходить на англійську, якою користувався під час роботи в міжнародних організаціях. Disaster management – навички з ліквідації наслідків стихійних лих; crowd control – з контролю великих груп людей, в тому числі під час евакуації; relief distribution – розподіл гуманітарної допомоги в екстремальних ситуаціях.

Сайєд Омар Шах Амір прибув до Кабулу всередині липня, перед мусульманським святом Курбан-байрам. Звідти полетів до Кандагару. Каже, що пам’ятає перший прихід талібів до влади, коли ще не було зрозуміло, що коїтиметься далі. Треба було бути поряд із родиною, а не сидіти в Україні і переживати, що вони там не знають, що робити, пригадує афганець.

«Родина жила там в Кандагарі, те же навчались діти. Одна донька навчалась на лікаря, друга – на інженера-архітектора. Обидві не отримали диплом – випускний екзамен архітекторки був запланований в травні і його відмінили через карантин, а лікарки – 12 серпня, коли вже відбувся переворот. Старший син навчався в афгансько-турецькій школі, зараз він мав би бути в 12 класі, другий – в 11 класі, а третій – у 8 класі», – перелічує Шах Амір.

Перші тижні вони дивились новини, бачили зокрема відоме відео із евакуацією афганців на американському літаку – деякі з них чіплялись за колеса і крила літака, а потім падали з великої висоти.

«Я льотчик, я знаю із якою швидкістю рухається літак і що відбувається на висоті в декілька тисяч метрів, який там вітер. Що змушує людину на таку жертовність – чіплятись за літак, не знаючи що буде на висоті в дві тисячі метрів», – говорить він.

Тиждень чекали допомоги в Кандагарі, потім відправились в Кабул

Шах Амір телефонував до українського посольства України в Таджикистані та різних громадських організацій афганців, але ті не могли допомогти із евакуацією з Кандагару, тому його родина, як і тисячі інших, поїхали до Кабулу. Координацію між собою афганці, які прямували до України, здійснювали через месенджери – обмінювались думками й документами, координували дії. За підрахунками Шаха Аміра, на літаки намагались потрапити 20-30 тисяч людей. Талібан відпустив з тюрм кримінальних злочинців, говорить чоловік, в натовпі було багато голодних кишенькових крадіїв та грабіжників. В аеропорту Шах Амір почав організовувати «своїх» – і тут допомогли навички з Червоного Хреста і Півмісяця.

«Я одразу зробив два великих українських прапори і приїхав в аеропорт. Там я перевірив ситуацію і «прочитав» обставини, після чого визначив місце для зібрання. Там була заправна станція, десь в сотні метрів від головного входу до аеропорту. Я зробив кілька фотографій, виставив їх у групі у «Вайбері» і всі зрозуміли, де можна зібратись. На щастя, в той же день, ввечері вперше відкрився головний вхід, але ввечері ми поїхали по будинках. Було вже пізно, літака не було», – пригадує він перший день своєї евакуації. Наступного дня вони зробили список людей й документів, зібрались на визначеному місці й зустрілись із представником українського МЗС. Але вести переговори із талібами довелось самотужки – щоб пропустили на територію аеропорту.

Я сказав їм, що ми з України, працюємо і живемо там. Але родини в нас тут і ми хочемо їх вивезти, дозвольте будь ласка»

«Довелось тим з нас, хто був достатньо дорослими, говорити з талібами на головному вході. А в мене тоді була велика сива борода. Мені, як і раніше, допомогли мої знання, зокрема навички ведення переговорів – захопити душу людини й зробити так, щоб він погодився на те, що тобі потрібно. Таліби були з різних міст Афганістану, це було чутно по акценту. Один з них був з Кандагару, з ним я і почав розмовляти. Я сказав їм, що ми з України, працюємо і живемо там. Але родини в нас тут і ми хочемо їх вивезти, дозвольте будь ласка», – розповідає Шах Амір.

Після перегорів начальник талібів дав добро на проходження до летовища 142 людей, які мали евакуюватись до України. «Українські» афганці винайняли маршрутку і почали возити 35-40, але зіткнулись зі ще одним кордоном – американським.

«Ми проїхали територію талібів, потім за колючим дротом була вільна територія, а потім територія американців – також за колючим дротом. Там стоять американські військові – вони були дуже напружені, можна було відчути певну агресію, що зрозуміло в цих обставинах. Я пояснив їм англійською, хто я такий, ким я працював, розповів про свої навички з контролю натовпу, безпеки та інші. Вони стали м’якшими», – говорить Шах Амір.

Евакуація затягнулась майже на три дні

Американці виділили військових для перевірки претендентів на евакуацію – жінок перевіряли жінки, чоловіків – чоловіки, уточнює афганець. Процедура тривала довго, а вночі її припинили – через інцидент в місті таліби перекрили ворота до аеропорту, тому четвертий автобус із людьми на евакуацію перевіряли вже вранці наступного дня.

«Вранці мене ще попросив льотчик допомогти із евакуацією його родини, яка залишилась поза аеропортом. Я зміг забрати його родину і десь до обіду ми вилетіли – спочатку в Машхад, це в Ірані. Ми заправились і звідти полетіли в Київ», – закінчує розповідь Шах Амір. До України вони летіли на літаку приватної афганської авіакомпанії Kam Air у ніч із 23 на 24 серпня.

Майже всі евакуйовані мають в Україні родичів або принаймні друзів, говорить Радіо Свобода президент національно-культурно об’єднання «Афганська громада» Джанат Танай. Людей, що були змушені залишити рідну країну, розмістили на квартирах в інших членів афганської громади Одеси. За підрахунками Таная, до Одеси приїхало близько двох сотень чоловіків і жінок із дітьми.

«Здебільшого голова родини має або паспорт або посвідку про постійне проживання. В деяких випадках інші члени родини також мають громадянство або посвідки на постійне проживання, але жили в Кабулі. Зараз в одній квартирі живе по дві, по три родини, розселяли по друзях. Так і живуть зараз», – говорить він. Зверталась громада і до Державної міграційної служби для поселення людей до одеського пункту тимчасового розміщення біженців, але через довгі спеціальні процедури вирішили поки селити людей у членів громади.

Всіх приїжджих до Одеси розмістили по друзях й родичах – ДМСУ

В ДМСУ Радіо Свобода заявили, що біженців не розмістили в Пункті розміщення біженців, тому що не було такої потреби. В один день, 30 серпня, до Одеси приїхало 133 людини – 48 дорослих, решта діти. Одній дитині було 7 днів – хлопчик народився в аеропорту Кабула. Матір і дитина зараз перебувають в одній з одеських лікарень.

«Вони тут всі мають родичів в Одесі. Ще в 1990-х роках сюди хтось приїжджав, хтось має паспорти, хтось посвідки. Це приїхали родичів до родичів – їм було, де поселитись. Тільки одна жінка спочатку сказала, що їй потрібне десь житло, але потім сказала, що вже не потрібно, що їй афганська громада допомогла. Якщо будуть питання по розміщенню – будемо вирішувати», – говорить головний фахівець зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГУ ДМСУ в Одеській області Зоряна Свіст.

В Афганістані залишилось більше ніж 100 людей, які звернулись до президента Зеленського, щоб їх евакуювали.

В одеському пункті тимчасового розміщення біженців Радіо Свобода заявили, що до них ще не звертались за розміщенням – половину пункту зараз ремонтується, у другій половині місць майже немає. Втім, також кажуть, що будуть можливості, якщо буде потреба.

«В Афганістані залишилось більше ніж 100 людей, які звернулись до президента Зеленського, щоб їх евакуювали. Ми також звертались для цього до Міністерства закордонних справ. Але зараз це важко, тому що аеропорт не працює, він розбитий, радар не працює. Тому зараз це неможливо», – говорить Танай. Втім, він сподівається, що таліби сформують уряд, який буде задовільним і для них, і для них інших афганців, включаючи біженців, і для міжнародного співтовариства.

Всі приїхали сюди із однією парою одягу – тим, що було на них. Все потрібно розпочинати знову – новий дім, нове життя з нуля

Шах Амір стверджує, що до України з моменту захоплення влади талібами з Афганістану приїхало близько тисячі осіб, до Одеси декілька сотень. Мало хто знає російську або українську, дехто говорить англійською. Решта – тільки на пушту й дарі.

«Всі приїхали сюди із однією парою одягу – тим, що було на них. Все потрібно розпочинати знову – новий дім, нове життя з нуля, все знову купувати. Це важко і не в усіх виходить. Чесно кажучи, для таких людей, як я, в Україні важко. Я працюю, але один не тягну всі видатки. А для мене сьогодні важливе – це життя моїх дітей. Або влаштуємось тут, а бо нам доведеться шукати якусь третю країну, щоб діти могли закінчити навчання», – говорить він.

Коли ми вимикаємо камеру, Сайєд Омар Шах Амір розпочинає щоденну молитву – розмова тривала довго і він ледве не пропустив захід сонця.