Гані каже, що втік з Афганістану, щоб «врятувати Кабул»

Нещодавно усунутий від влади президент Афганістану Ашраф Гані спробував пояснити свою раптову втечу з Кабула, коли бойовики «Талібану» увійшли до афганської столиці 15 серпня.

За словами Гані, він «винен пояснення афганському народові». Як написав Гані у твітері 8 вересня, він «не мав наміру кидати людей», але «після того, як таліби несподівано увійшли до міста», охорона його палацу закликала його поїхати, тому що в разі, якби він залишився, це «загрожувало б початком тих самих жахливих вуличних боїв, яких місто зазнало під час громадянської війни 1990-х років».

Гані виїхав до Об’єднаних Арабських Еміратів, де отримав політичний притулок.

Фундаменталістське ісламістське угруповання «Талібан» 7 вересня оголосило склад свого уряду в «Ісламському еміраті Афганістан». Верховним лідером оголошений голова «Талібану» Мавлаві Хайбатулла Ахундзада. Керівником нового афганського режиму буде мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Усі призначені члени уряду належать до талібів і мають релігійне походження.

Деякі афганці протестують проти запровадження жорстких обмежень свобод і прав жінок.

Лідер Національного фронту опору (NRFA) Ахмад Масуд, син Ахмада Шаха Масуда, який боровся і проти радянських військ, і проти «Талібану» в 1980-х і 1990-х роках, пообіцяв чинити опір «Талібану» в долині Панджшер на північ від Кабула, за допомоги тисяч відданих йому бійців.