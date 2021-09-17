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Афганістан: таліби заявили про відкриття середніх і старших шкіл, але тільки для хлопчиків

Дівчата в шкільному класі, Кабул, 12 вересня 2021 року

Міністерство освіти уряду Афганістану під керівництвом угруповання «Талібан» заявило, що середні, старші школи та медресе для чоловіків знову відкриються 18 вересня, не згадуючи про те, коли дівчата з цих класів повернуться до навчання. Про це повідомляє афганська служба Радіо Свобода.

Наказ Міністерства освіти поширюється на хлопчиків та підлітків від шостого класу і вище та їхніх учителів. У заяві не згадується про дівчат.

Учням молодших класів раніше вже сказали повернутися до школи.

Тим часом у Кабулі 17 вересня працівники замінили вивіску Департаменту зі справ жінок. Згідно з новою вивіскою, установа повернеться до ролі моральної поліції, яку виконувала при попередньому уряді «Талібану».

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Згідно з фотографіями та даними свідків, яких цитує Reuters, вивіска будівлі прикрита написом на суміші дарі та арабської: «Міністерство молитви, настанови, сприяння доброчесності й запобігання порокам.

Працівниці розповіли, що кілька тижнів намагалися повернутися до роботи в будівлі, але їм сказали повернутися додому. Ворота будівлі були зачинені 16 вересня, розповіла одна з жінок.

Представник «Талібану» не відповів на запити про коментар, повідомляє Reuters.

Під час попереднього правління талібів міністерство з питань сприяння доброчесності та запобігання порокам стало відомим як моральна поліція угруповання, яка забезпечувала виконання його тлумачення шаріатського права, що передбачало суворий дрескод, публічні страти та побиття.

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До переліку посад уряду, оголошеному талібами 7 вересня, увійшов виконувач обов’язків міністра з питань пропаганди чесноти та запобігання порокам і не згадувалося про департамент у справах жінок. Жодна жінка не посіла вищої державної посади.

Коли таліби керували Афганістаном у 1996-2001 роках, дівчатам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам забороняли працювати та навчатися.

Після повалення уряду в Кабулі, що підтримується Заходом, місяць тому консервативне ісламське угруповання заявило, що змінилося, в тому числі і в ставленні до жінок та дівчат.

Протягом 20 років школярі обох статей навчалися у спільних класах і не мали дотримуватися дрескоду.

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