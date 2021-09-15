ЄС хоче збільшити гуманітарну допомогу Афганістану

Європейський союз заявляє, що збільшить гуманітарну допомогу Афганістану ще на 100 мільйонів євро в рамках нового пакета підтримки, який буде оприлюднений в найближчі тижні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Європейському парламенті у Страсбурзі сказала, що блок «повинен зробити все, щоб запобігти реальному ризику великого голоду і гуманітарної катастрофи».

ЄС вже чотири рази збільшував свою гуманітарну допомогу постраждалому від війни і посухи Афганістану за це рік – до 200 мільйонів євро, при цьому заморозивши виплати зі свого бюджету на цілі розвитку.

Окремі держави-члени ЄС також роблять пожертви для Афганістану.

Раніше цього тижня міжнародна конференція донорів завершилася обіцянкою допомоги Афганістану, надавши 1,2 мільярда доларів.

Урсула фон дер Ляєн також оголосила, що президент Франції Емманюель Макрон скличе «саміт з європейської оборони» під час шестимісячного головування Франції в ЄС, починаючи з нового року.

Париж очолює зусилля ЄС з розвитку більш автономного військового потенціалу поряд з НАТО. Але деякі країни блоку, які також є членами альянсу, особливо в країнах Східної Європи, більш вразливі перед загрозами з боку Росії, побоюються, що такий крок може підірвати зв’язки зі Сполученими Штатами.