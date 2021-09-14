«Талібан» заперечує загибель свого експосадовця через внутрішні суперечки

«Талібан» заперечує заяви про те, що колишній голова його політичного офісу в столиці Катару Досі, мулла Абдул Гані Барадар був убитий під час перестрілки з іншим високопосадовцем угруповання під час суперечки про розподіл влади в тимчасовому уряді талібів.

Представник «Талібану» Сухейль Шагін стверджує, що Барадар, нещодавно призначений віце-прем’єр-міністром уряду талібів, «опублікував голосове повідомлення», в якому нібито «відкидає твердження про те, що був поранений або загинув у сутичці».

«Він каже, що вони брехливі і абсолютно безпідставні», – йдеться в заяві Шагіна.

«Талібан» також оприлюднив фотографії написаної від руки записки про те, що Барадар нібито нещодавно вилетів з Кабула до Кандагару. Але інформація, яку оприлюднили таліби, лише спровокувала припущення про його долю.

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Барадара кілька днів не бачили на публіці. Він не був частиною делегації талібів, яка зустрілася в Кабулі 12 вересня з міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдуррахманом аль-Тані.

Угруповання оприлюднило відео, яке, як він стверджує, Барадар зняв на нещодавній нараді в Кандагарі на півдні Афганістану.

Втім, на кадрах видно лише потилицю чоловіка. Радіо Свобода не змогло наразі перевірити особу людини на відео.

Таліби також оприлюднили фотографії Барадара, які, за їхнім твердженням, були зроблені нещодавно. Але дату, коли були зроблені ці фотографії, неможливо об’єктивно підтвердити.

Верховного лідера «Талібану» муллу Хайбатуллу Ахундзаду також не бачили на публіці з того часу, як 15 серпня таліби захопили Кабул. На минулому тижні було опубліковано письмову заяву від імені Хайбатулли, яка проголошувала тимчасовий уряд талібів.

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Два тижні тому Барадара вважали ймовірним головою тимчасового уряду талібів.

Він був одним з найвідоміших облич руху за останні роки через свою роль очільника політичного офісу талібів у Досі.

Барадар був одним із трьох заступників лідера руху «Талібан» до минулого тижня, коли було оголошено уряд під керівництвом угруповання. Він став єдиним заступником керівника талібів, який не був призначений головою великого міністерства.

Спекуляції щодо долі обох вищих діячів «Талібану» підкріплюються обставинами смерті засновника руху, мулли Мухаммада Омара, у 2013 році. Рада керівництва талібів, так звана Кветта Шура, продовжувала видавати заяви від імені мулли Омара протягом двох років після його смерті. Таліби підтвердили смерть Омара лише в 2015 році.

Експерти з питань безпеки Афганістану ставлять під сумнів, чи зможуть таліби зберегти єдність для керівництва країною, або незабаром розколються на регіональні феодальні утворення.