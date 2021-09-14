Афганки в Таджикистані протестують проти порушення прав людини талібами

Десятки афганських жінок у Таджикистані вийшли на протест біля посольства Афганістану в Душанбе через порушення прав людини новою адміністрацією «Талібану», яка захопила владу в Кабулі, а також проти політики Пакистану, який, за їхніми твердженнями, підтримує талібів. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Жінки скандували «Пакистан, йди з Афганістану!», «Досить вбивати афганців», «Ми підтримуємо опір». Протестувальниці сказали Радіо Свобода, що стурбовані майбутнім Афганістану, і висловили сподівання, що інші країни підтримають бійців опору на чолі з Ахмадом Масудом на півночі країни у їхній боротьбі талібами.

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Посол Афганістану в Таджикистані Мохаммад Зохір Акбар зустрівся з протестуючими жінками та висловив свою підтримку, додавши, що таліби не зможуть підтримувати роботу урядових структур.

Міжнародна спільнота стежить за тим, наскільки дії талібів відрізняються від їхнього першого перебування при владі наприкінці 1990-х років. Тоді дівчатам і жінкам була недоступна освіта і їх виключили з суспільного життя.

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У «Талібані» заявляють, що змінилися, зокрема в своєму ставленні до жінок.

Жінки в Кабулі та інших районах Афганістану великими і малими групами протестували проти правління талібів і спроб обмежити їхні права. У деяких випадках «Талібан» реагував силою, застосовуючи батоги, б’ючи жінок кийками і стріляючи в повітря.