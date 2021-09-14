Афганістан: експрезидент Карзай все ще прагне створити «інклюзивний» уряд під проводом «Талібану»

Колишній президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що сподівається, що уряд під проводом руху «Талібан» стане «інклюзивним» (тобто включатиме і носіїв відмінних від талібських поглядів – ред.) і отримає силу внутрішньої легітимності, яка, за його словами, є ключем до здобуття міжнародного визнання.

Карзай сказав в ексклюзивному інтерв’ю афганській службі Радіо Свобода, що продовжує закликати лідерів «Талібану» змінити склад своєї адміністрації після зробленого минулого тижня оголошення про уряд, який складається з чоловіків переважно пуштунського походження.

«Нинішній уряд є тимчасовим. Ми сподівалися, що він буде інклюзивним, і ми все ще намагаємося цього досягти. Наша порада нашим братам-талібам полягає в тому, що чим швидше вони зможуть створити інклюзивний уряд, в якому зможе побачити себе весь народ Афганістану, тим швидше це принесе стабільність і краще служитиме афганському народові», – сказав Карзай у телефонному інтерв’ю Радіо Свобода зі столиці Афганістану Кабула.

63-річний Карзай керував Афганістаном понад 13 років, залишивши посаду в 2014 році. Він був уперше обраний лідером перехідного уряду в Афганістані в грудні 2001 року після падіння жорсткого режиму талібів унаслідок вторгнення США. Згодом він був обирався на два п’ятирічні терміни, починаючи з 2004 року. Він залишився впливовим афганським політичним діячем після мирної передачі влади наступникові, Ашрафу Гані, у вересні 2014 року.