ООН скликає конференцію донорів, щоб зібрати 600 млн дол допомоги для Афганістану

Організація Об’єднаних Націй скликає 13 вересня конференцію донорів, щоб зібрати понад 600 мільйонів доларів для Афганістану після попередження про наближення гуманітарної кризи в країні, де владу захопили таліби.

Очікується, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, інші високопосадовці ООН і близько 40 міністрів візьмуть участь в конференції у Женеві. Дехто з представників держав, імовірно, приєднається до зустрічі онлайн.

За даними ООН, навіть до захоплення талібами Кабула минулого місяця половина населення Афганістану залежала від допомоги – посуха, нестача готівки і продовольства можуть погіршити ситуацію.

Комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 12 вересня попередив, що «відновлення бойових дій, порушення прав людини, падіння економіки і основних соціальних послуг» можуть призвести до масової втечі афганців за кордон.

ООН з’ясувала, що 93 відсотки з 1600 афганців, опитаних в серпні-вересні, не споживали достатньої кількості продуктів харчування, в основному тому, що не могли отримати доступ до готівки для оплати.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я, ще одна агенція ООН, шукає фінансування для підтримки сотень медичних установ, яким в Афганістані загрожує закриття. Попри те, що чимало країн готові надати гуманітарну допомогу, багато хто стурбований тим, як вона буде витрачена за урядування талібів.

Більша частина активів афганського центробанку на суму 10 мільярдів доларів, що розміщуються за кордоном, була заморожена, коли минулого місяця до влади прийшов «Талібан».