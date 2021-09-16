МВФ зупинив співпрацю з Афганістаном

Міжнародний валютний фонд (МВФ) змушений зупинити взаємодію з Афганістаном після приходу до влади талібів. Водночас МВФ занепокоєний у зв’язку з насуванням гуманітарної кризи в цій країні, заявив на брифінгу у Вашингтоні 16 вересня представник фонду Джеррі Райс.

«З минулого місяця країна не має доступу до ресурсів МВФ, спеціальних прав запозичень тощо», – зазначив Райс.

Речник наголосив, що МВФ готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для запобігання потенційній гуманітарній кризі в Афганістані.

У середині серпня фундаменталістський рух «Талібан» захопив контроль над Афганістаном, поваливши підтримуваний Заходом уряд на чолі з президентом Ашрафом Гані.