Розвінчуємо фейк: 100 тисяч гривень на одного біженця з Афганістану

«На одного соросеня-біженця 100 тисяч гривень»: такий меседж нині «розкручують» у соцмережах, зокрема у групах дотичних до теми Донбасу. Розповідають про те, що ніби то Україна витрачатиме великі кошти на біженців з Афганістану. Хоч ні підтверджень, ні джерел такої інформації не називають, користувачі мереж все ж бурхливо реагують і активно засуджують дії української влади.

У навколодонецькі групи, до прикладу «Донецкие Киевские», таке повідомлення потрапило з анонімного телеграм-каналу «Тьомний рицарь». Медіа-експерти пов’язують канал із обраними від «Слуги народу» народними депутатами Максимом Бужанським та Олександром Дубинським. Повідомлення «Тьомного рицаря» вже неодноразово підпадали під сумніви щодо достовірності.

Втім, серед учасників згаданих груп у соцмережах знайшлися користувачі, яких можна вважати цільовою аудиторією подібних каналів інформації, які не несуть відповідальності за правдивість своїх повідомлень, або й навмисно генерують фейки. Вони висловлюють невдоволення і образи з приводу того, що переселенцям з Донбасу українська держава приділяє менше уваги і значно менше ресурсів, ніж 100 000 тисяч гривань на особу.

«Все правильно, бідним афганцям треба допомагати! А своїм допомагати – ну навіщо? Нас просто нема! Вже 7 років нас просто намагаються не помічати! Хоч виїжджали так само – від війни», – пише один з них у фейсбуці.

Не читайте анонімні смітники

Лише кілька коментарів під відповідним постом закликають не вірити такому джерелу, як «Тьомний рицарь».

«Не читайте анонімні смітники», – пише один з таких користувачів.

Підтверджень немає

Зрештою, фінансування допомоги біженцям з Афганістану в розмірі 100 000 гривень на одну особу Радіо Свобода не підтвердили, ані у Державній міграційній службі, ані у Міністерстві закордонних справ, ані у Міністерстві соціальної політики. Втім, наразі на пряму і не заперечили, пославшись на необхідність підготовки відповіді на такий запит.

Тим часом допомоги у таких розмірах не бачили й самі біженці з Афганістану. Власне, на подібне вони і не розраховують, адже розуміють, що Україна не настільки багата країна, і вдячні вже за саму евакуацію, запевнив Радіо Свобода глава афганської громади Абдул Баяни.

Якби такі гроші виділяли, то я би про це знав. Таких грошей не було. Але ж ми розуміємо, що бюджет України не такий великий

«Я думаю, якби такі гроші виділяли, то я би про це знав. Поки таких грошей не було. Але ж ми розуміємо, що бюджет України не такий великий і немає можливості допомагати такими сумами біженцям з Афганістану. Україна сама у не простій ситуації, тому це нереально. Ми вдячні за те, що стільки врятували і прийняли біженців. Це велика перевага – людське ставлення. Ми вдячні за це. Ми також будемо вдячні за допомогу з документами, про це зараз просимо Україну, щоб допомогли з документами», – каже Баяні.

Україна на державному рівні все ж допомагає афганцям, які опинилися в країні. Крім самої евакуації, держава намагається забезпечити біженців дахом над головою, та надає разову грошову допомогу в розмірі близько 1500 гривень. Втім, навіть на це у держави не завжди вистачає ресурсів, вже не кажучи про 100 тисяч гривень на кожного, зауважує в коментарі Радіо Свобода правозахисниця, яка на волонтерських засадах допомагає біженцям з Афганістану Вікторія Нестеренко.

З боку держави є разова допомога – близько півтори тисячі на одну людину

«Вперше про таке чую. З боку держави є разова допомога – близько півтори тисячі на одну людину. Це разово! Крім того, зараз держава заявляє, що не вистачає місць для перебування цих людей. Загалом усі біженці з Афганістану – це більш менш заможні люди, освічені, які мали бізнес, або роботу, переважно у міжнародних компаніях. Але є частина і таких, що приїхали в Україну, не маючи ні грошей, ні документів. У них немає житла, роботи і вони не знають мови. Тому, зрозуміло, що півтори тисячі гривень не вирішує усіх проблем», – зазначає Нестеренко.

133 людини з Афганістану, серед яких 85 дітей, прибули нещодавно до Одеси. Наразі біженці тимчасово проживають в афганських сім'ях Одеської області. Допомоги з державного бюджету для цих людей не надходило, запевнив Радіо Свобода голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький.

«Мені з бюджету не присилали. Нічого про це не знаю. Це проблеми Верховної Ради. Я про таку допомогу вперше чую. Але нам і не доручено цим займатися», – наголошує Гриневецький.

«Не можна взагалі довіряти цьому джерелу»

Телеграм-канал «Тьомний рицарь» – це канал людей, які відверто шкодять Україні

На жаль, спростування неправдивих повідомлень часто має менший резонанс, ніж сам фейк, тому перед Україною стоїть питання, як припинити деструктивну діяльність розповсюджувачів маніпулятивної інформації, зауважує у коментарі Радіо Свобода медіа-експерт Отар Довженко.

«Телеграм-канал «Тьомний рицарь» – це канал людей, які відверто шкодять Україні. Тут слід не розвінчувати кожен фейк, бо Дубинський і Бужанський наплодять завтра у десять разів більше. Треба пояснювати людям, що не можна взагалі довіряти цьому джерелу, пояснювати, що це джерело маніпулює громадською думкою навмисно.

Зрозуміло, що це робиться для того, щоб викликати у реципієнтів цієї інформації обурення, типу, що Україна, мало що впускає до себе біженців, так ще й поки народ бідний, нещасний і голодує, роздає бюджетні гроші. Для цієї інформації перевірка не потрібна, в тому сенсі, що цільова аудиторія цього повідомлення в нього повірить і так. Такі люди, зазвичай, коли їм кажеш, що то фейк, вони відповідають, що може й фейк, але все одно схоже на правду, бо «от така у нас держава. Втім, для аудиторії, яка більш вдумлива, має більш критичне мислення спростовувати, такі фейки треба спростовувати», – зазначає Довженко.

Тим часом у відповідь на запит Радіо Свобода у Державній міграційній службі повідомили, що нині із заявою про визнання біженцем звернулося 370 громадян Афганістану. У ДМС зазначили, що відповідно до закону, особи, які звернулися за захистом в Україні, мають право на проживання у родичів, у готелі, оренду житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей з Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.