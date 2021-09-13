Верховний Суд звернувся до СБУ по роз’яснення через матеріали у справі каналу «112»

Касаційний адміністративний суд Верховний Суд звернувся до Служби безпеки України по роз’яснення у справі про санкції до компанії «Телерадіокомпанія «112-ТВ». Про це йдеться в заяві суду 13 вересня.

За повідомленням, цього дня суд продовжив розгляд позови щодо санкцій проти цієї компанії та «Лідер ТВ», які оскаржують позови президента України про рішення РНБО щодо санкцій проти них.

«Під час судового засідання суддя-доповідач поінформувала, що Служба безпеки України надіслала матеріали з грифом «Для службового користування» особисто головуючому судді по справі. Тож не є зрозумілим, чи можуть інші члени судової колегії ознайомитися із цими матеріалами», – йдеться в заяві суду.

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Крім того, представники компанії стверджують, що СБУ не дозволила їм ознайомитися із документами під грифом «Для службового користування», що порушує «такі принципи адміністративного судочинства, як рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі».

«Верховний Суд вирішив звернутися до СБУ за роз’ясненням значення на документах з грифом «ДСК» позначки «особисто». Також Суд наголосив на необхідності вирішення питання щодо ознайомлення представників позивача з документами з позначкою «ДСК» Службою безпеки України як установою-розробником цих документів», – підсумували в пресслужбі Верховного суду.

Наступне засідання у справі призначили на 1 листопада.

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У справі за позовом компанії «Лідер ТВ» суд задовольнив клопотання СБУ про розгляд у закритому засіданні. Клопотання обґрунтоване тим, що деякі документи, які надала Служба безпеки, містять державну таємницю.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».