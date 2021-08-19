Нацрада звернеться до суду щодо анулювання ліцензії каналу «НАШ»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу «НАШ». Про це йдеться в повідомленні регулятора за результатами засідання 19 серпня.

Регулятор посилається на ефір програми «Марафон», під час якого гість студії, екслідер Комуністичної партії (забороненої з 2015 року) Петро Симоненко «висловлював твердження, що містили окремі ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, які в умовах активного застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України можуть завдати шкоди національній безпеці держави».

Зокрема, Нацрада наводить цитати Симоненка, в яких він, зокрема, називає Православну церкву України «розкольниками», а російську агресію на Донбасі «громадянською війною» та «громадянським протистоянням». Він також заявляв про нібито прихід до влади в Україні «неофашистів».

Рада звертає увагу на те, що в нинішній суспільно-політичній ситуації, зокрема, протистояння між прихильниками «російського православ’я» та ПЦУ, висловлювання проти останньої «погіршують вже існуючу ситуацію і стигматизують одну зі сторін протистояння з метою обстоювання та навмисної активної підтримки цього конфлікту».

При цьому подібні висловлювання Симоненка, за даними Нацради, фіксувалися неодноразово.

«Про них широко повідомляли засоби масової інформації, і автори та ведучі телепередачі «Марафон» мали б зважити на ці факти. Натомість ведучі програми значну частину ефірного часу надали Петрові Симоненку як єдиному промовцю, щоб політик висловив свою точку зору без участі опонентів чи демонстрації у будь-який інший спосіб альтернативного погляду під час трансляції телепередачі. Якщо в ефірі немає опонента, то це передбачає обов’язок журналістів опонувати однобічній позиції респондента своїми запитаннями та коментарями. Таким чином, подана в інтерв’ю інформація має бути збалансована, а не навпаки», – йдеться у висновках регулятора.

При цьому, зазначають у раді, ведучі «Марафону» висловлювали політику «застереження», проте його тривалий та безперешкодний виступ «свідчить про недостатність та формальність вжитих із їхнього боку заходів для припинення правопорушення»:

«Зауваження ведучих мали формальний характер, не стосувалися вживання гостем ефіру ненависницьких висловлювань. Вони лише посилалися на контроль із боку Національної ради і навіть не намагалися захистити права та інтереси телеглядачів на отримання об’єктивної і збалансованої інформації та недопущення використання ненависницької риторики в ефірі».

Крім того, у Нацраді зазначили, що компанія «НАШ 365» не усунула порушення законодавства, виявлені раніше та наведені в рішеннях регулятора від квітня 2021 року.

На сайті каналу «НАШ» міститься коментар генерального продюсера Володимира Грановського, вочевидь, адресованого ведучим, в якому стверджується, що Симоненка «навпаки, що потрібно, коли ви говорите про православну церкву, то ви повинні говорити з повагою про всіх і вітати всіх». З огляду на це Грановський стверджує, що його канал «не заангажований».

«Тому, керуючись частиною тринадцятою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», регулятор звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ «НАШ 365», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Нацрада оштрафує на понад 119,5 тисячі гривень компанію «Наша Прага», якій належить канал «Максі-ТВ». Цей канал ретранслював програму «Марафон», яка містила висловлювання з ознакою нетерпимості.

Крім того, обом каналам призначили позапланові перевірки через висловлювання в ефірі каналу екснародної депутатки Олени Бондаренко про нібито переслідування російськомовних громадян в Україні.

«Олена Бондаренко, використовуючи українофобську лексику, стверджувала, що агресивні дії, «языковое насилие», «языковая дискриминация» та позбавлення прав однієї частини громадян України приписується іншій частині громадян України, які називаються «украиноязычными насильниками». Тобто злочинні, неправові, антисоціальні дії приписуються групі осіб за ознакою володіння та використання української мови. Її висловлювання мають ознаки розпалювання національної ворожнечі стосовно тих громадян, які володіють та користуються українською мовою», – зазначають у Нацраді.

У червні 2021 року Нацрада вчергове призначила санкції, а саме – дві перевірки і два штрафи каналові «Наш». Перевірки були пов’язані з висловлюваннями в ефірі каналу ексміністерки юстиції Олени Лукаш та Андрія Пальчевського. Штрафи наклали через висловлювання в ефірі народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Рабіновича та екснародного депутата Євгена Балицького.