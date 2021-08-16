За місяць дії нових норм «мовного закону» їх порушили 7 телеканалів – омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про виявлені на телеканалах України порушення за перший місяць дії нових норм «мовного закону».

За його словами, 12 серпня відбувся моніторинг діяльності телерадіоорганізацій.

«Був проведений повторний моніторинг ефірного мовлення дев’яти телерадіоорганізацій в частині демонстрування фільмів (у тому числі, телевізійних серіалів та їх окремих серій). Серед них – шість телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, у діяльності яких за результатами попереднього моніторингу (16-17 липня) було виявлено порушення вимог частини шостої статті 23 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а саме: «Інтер», «Україна», «К1», «ICTV», «Мега», «НТН»; а також трьох телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян щодо показу фільмів та серіалів недержавною мовою: «1+1», «2+2», та «СТБ», – повідомив Кремінь у фейсбуці.

У підсумку, каже він, були виявлені порушення закону про державну мову сімома телеканалами: «Інтер» – 5 порушень, «Україна», Мега», «СТБ» – по два порушення, «1+1», «2+2» та ICTV – по одному.

«Телерадіоорганізації мали два роки на те, щоб підготуватися до цієї норми. Проте деякі з них вирішили, що можуть ігнорувати Закон, мотивуючи це частковою втратою аудиторії. Зокрема, група «1+1 медіа» заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам. Переконаний, що і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як основний регулятор, і Рада національної безпеки і оборони України мають належним чином відреагувати на такі системні та демонстративні порушення», – сказав Кремінь.

Він зазначив, що «будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі».

16 липня набрали чинності норми абзаців 1-3 частини 6 статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.