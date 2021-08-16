Поліція повідомила про підозру двом людям щодо побиття журналіста «Букв»

Національна поліція повідомила про підозру двом людям у зв’язку з побиттям журналіста онлайн-видання, йдеться в заяві правоохоронців увечері 15 серпня.

У поліції нагадали, що журналіста побили після мітингу «Зупинимо капітуляцію» у суботу 14 серпня. Підозрювані – вихідці зі Львова 2001 і 2004 років народження, які брали участь у акції. Їм повідомили про підозру в насильстві щодо журналіста.

«Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додають, що «вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності», але суд може врахувати каяття підозрюваних та матеріальну компенсацію витрат на лікування журналіста.

«Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення», – зазначають у поліції.

Напередодні видання «Букви» повідомило, що йдеться про їхнього кореспондента Олександра Кужельного, який вже зазнавав нападу правих активістів у липні.

За повідомленням видання, після акції «Зупинимо капітуляцію» до Кужельного біля метро «Арсенальна» підійшли молоді люди, які почали його бити, коли виявилося, що він працює на «Букви». Журналіста повалили на землю і били ногами, в тому числі, по голові.