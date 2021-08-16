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Новини | Суспільство

Поліція повідомила про підозру двом людям щодо побиття журналіста «Букв»

У поліції нагадали, що журналіста побили після мітингу «Зупинимо капітуляцію» у суботу 14 серпня

Національна поліція повідомила про підозру двом людям у зв’язку з побиттям журналіста онлайн-видання, йдеться в заяві правоохоронців увечері 15 серпня.

У поліції нагадали, що журналіста побили після мітингу «Зупинимо капітуляцію» у суботу 14 серпня. Підозрювані – вихідці зі Львова 2001 і 2004 років народження, які брали участь у акції. Їм повідомили про підозру в насильстві щодо журналіста.

«Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні», – йдеться в повідомленні.

Представники «Нацкорпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Представники «Нацкорпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента (фотогалерея)

Представники «Національного корпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента. Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли «пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ», що й спричинило сутички

Правоохоронці додають, що «вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності», але суд може врахувати каяття підозрюваних та матеріальну компенсацію витрат на лікування журналіста.

«Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення», – зазначають у поліції.

Напередодні видання «Букви» повідомило, що йдеться про їхнього кореспондента Олександра Кужельного, який вже зазнавав нападу правих активістів у липні.

За повідомленням видання, після акції «Зупинимо капітуляцію» до Кужельного біля метро «Арсенальна» підійшли молоді люди, які почали його бити, коли виявилося, що він працює на «Букви». Журналіста повалили на землю і били ногами, в тому числі, по голові.

На акції «Зупинимо капітуляцію!» під Офісом президента сталися сутички. Є постраждалі (відео)
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На акції «Зупинимо капітуляцію!» під Офісом президента сталися сутички. Є постраждалі (відео)

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