Сутички під ОПУ – реакція очільника МВС та побитий журналіст

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідлмив, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції під час сутичок біля Офісу президента в суботу розпочато кримінальне провадження.

«Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої законом. Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття. Будь-які насильницькі дії, як щодо інших участників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними», – написав Монастирський у фейсбуці.

Він вказав, що восьмеро правоохоронців зазнали травм та опіків після того, як мітингувальники відмовилися проходити поверхневу перевірку.

Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявляв, що термічні опіки очей від розпилення газу учасниками акції отримали семеро поліцейських, в одного нацгвардійця – поранення руки.

Крім того, як повідомила столична поліція, відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту.

«До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження. Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста)», – повідомила поліція Києва.

Видання «Букви» повідомило, що напад було скоєно на їхнього фотокореспондента Олександра Кужельного.

У поліції про затриманих чи постраждалих учасників акції не повідомляли.

Під Офісом президента 14 серпня пройшла акція «Зупинимо капітуляцію!», організована низкою громадських організацій, у тому числі праворадикальною організацією «Національний корпус». Під час акції сталися сутички між активістами та правоохоронцями: учасники відмовилися проходити поверхневий огляд.

Згодом акція завершилася під будинком у центрі Києва, де раніше мешкав президент Володимир Зеленський. Учасники пообіцяли зібратися знову на День Незалежності України 24 серпня.