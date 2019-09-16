Нацрада проти «112 Україна»: апеляційний суд не задовольнив вимогу каналу

Шостий апеляційний суд не задовольнив скаргу п’яти регіональних компаній, які мовлять під емблемою каналу «112 Україна» щодо заборони Національної ради з питань телебачення і радіомовлення ухвалювати рішення про подовження їм ліцензії. Про це повідомляє пресслужба суду 16 вересня.

За даними суду, справу розглядала колегія у складі судді-доповідачки Любові Костюк та суддів Наталії Бужак та Олени Пилипенко. Скаргу подали компанії «ТВ Вибір», «Новий Формат ТВ», «Аріадна ТВ», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ» на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 22 липня 2019 року.

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Як пояснюють у суді, в жовтні 2018 року Окружний адміністративний суд в рамках забезпечення позову заборонив Нацраді ухвалювати рішення про відмову в продовження терміну дії ліцензії за результатами розгляду заяви про таке подовження до набрання судовим рішенням у справі законної сили. Позов п’яти компаній проти Нацради стосувався «протиправної бездіяльності» регулятора.

Згодом, 6 грудня, суд також зупинив провадження № 826/16516/18 до того, як набере чинності його ж рішення про анулювання ліцензій цих компаній.

22 липня Окружний адміністративний суд скасував власну заборону Нацраді ухвалювати рішення про скасування ліцензії компаніям, які мовлять під емблемою «112 Україна». Через це позовники звернулися з апеляційною скаргою до Шостого апеляційного суду.​

Таким чином, Шостий апеляційний суд залишив рішення ОАСК без змін.

Зі свого боку, на «112 Україна» висловлюють побоювання, що «вже найближчим часом, 19 чи 26 вересня» Нацрада може припинити мовлення телеканалу.

19 вересня має відбутися засідання Нацради, на якому планують розгляд питання про результати позапланових виїзних перевірок компаній за ліцензіями на багатоканальне мовлення. Регулятор запросив преставників компаній-позовників взяти участь у засіданні.

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5 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повдіомила про намір звернутися до суду щодо припинення ліцензії каналу NewsOne.

Телеканал «Ньюзван», як і канали «112 Україна», а пізніше і «Zik», протягом кінця минулого і нинішнього років купив Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу «NewsOne» через спершу озвучений, але потім скасований намір провести телеміст із російським телеканалом «Россия-24».

А низка організацій правого спрямування провела 8 липня акції протесту під будівлею офісу президента України і самого телеканалу з вимогою закрити «NewsOne».