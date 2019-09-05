Нацрада позивається до суду щодо припинення ліцензії NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позивається до суду щодо припинення ліцензії товариства «Новини 24 години», до якого входить телеканал NewsOne. Про це на засіданні Нацради сказала її голова Ольга Герасим’юк.

На засіданні 5 вересня Нацрада визнала факт «розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті в ефірі каналу». За словами Герасим’юк, такі висловлювання лунали в ефірі каналу з 6 червня по 8 липня 2019 року.

Також Нацрада зафіксувала порушення Закону про телебачення і радіомовлення, зокрема в частині неприпустимості зловживання свободою діяльності та ймовірне зловживання правом на інформацію (прописане в Законі про інформацію).

За висновками регулятора, канал не виконав попередні його рішення, винесені 7 лютого та 12 лютого 2019 року.

Герасим’юк додала, що Нацрада звертається до суду щодо припинення ліцензії товариства.

«Я хочу сказати, що ми підкреслюємо, що Національна рада в жодному разі не закриває канал і не відбирає ліцензії. Ми звертаємося до суду, щоб він ухвалив своє рішення, адже справді, надзвичайно складне питання. Це також означає, що канал від сьогодні не припиняє мовлення, просимо, щоб ніхто цим не маніпулював. Він працює, ніхто не втрачає роботу, не виходить на вулицю, поки суд не розгляну цього питання. Вже коли суд розгляне, тоді, відповідно, будуть якісь дії», – пояснила вона.

Інша членкиня Нацради Уляна Фещук додала, що це – максимальна санкція, яку може за законом застосувати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відповідно.

За рішення проголосували всі члени Нацради одноголосно.

Про намір регулятора звернутися до суду з цього питання раніше повідомляв член Ради Сергій Костинський.

Пресслужба Нацради підтвердила Радіо Свобода, що на засіданні йшлося саме про компанію, якій належить канал NewsOne.

Телеканал «Ньюзван», як і канали «112 Україна», а пізніше і «Zik», протягом кінця минулого і нинішнього років купив Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу «NewsOne» через спершу озвучений, але потім скасований намір провести телеміст із російським телеканалом «Россия-24».

А низка організацій правого спрямування провела 8 липня акції протесту під будівлею офісу президента України і самого телеканалу з вимогою закрити «NewsOne».