У Нацраді оголосили плани щодо телеканалу «NewsOne»

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення повідомили про плани дій щодо телеканалу «NewsOne».

Як розповів член Нацради Сергій Костинський в інтерв’ю телеканалові «Прямий», Нацрада звернеться до суду щодо анулювання ліцензії цього телеканалу.

За його словами, вже проведена перевірка роботи каналу, і за її результатами на розгляд засідання Нацради 5 вересня винесений проєкт рішення.

«Ми моніторили ефір цього телеканалу, зокрема, під час виборів, і зафіксували факти, які мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. І проєкт рішення, призначений на 5 вересня, передбачає звернення Національної ради до суду щодо анулювання ліцензії», – сказав він.

Телеканал «Ньюзван», як і канали «112 Україна», а пізніше і «Zik», протягом кінця минулого і нинішнього років купив Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу «NewsOne» через спершу озвучений, але потім скасований намір провести телеміст із російським телеканалом «Россия-24». «Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі, це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дасть змогу нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії», – заявляв тоді Сергій Костинський.

А низка організацій правого спрямування провела 8 липня акції протесту під будівлею офісу президента України і самого телеканалу з вимогою закрити «NewsOne».

Того ж дня, 8 липня, генеральний прокурор України повідомив про виклик на допит власника телеканалу «NewsOne» Тараса Козака і ведучого Василя Голованова щодо наміру провести телеміст із російським державним каналом. «У зв’язку з намірами телеканалу «NewsOne» провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України», – написав тоді Юрій Луценко у фейсбуці. Як заявляв він тоді, готується також подання до суду щодо арешту активів «NewsOne».

Також 8 липня телеканал «NewsOne» заявив, що відмовляється від анонсованого раніше спільного проєкту з російським телеканалом «Россия-24» з назвою «Надо поговорить». Канал твердив тоді, що проти нього «була розпочата масована інформаційна атака» і лунали «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їхніх близьких».

Президент Володимир Зеленський назвав ідею проведення такого телемосту «дешевим піар-ходом перед виборами, мета якого – знову поділити нас», і пообіцяв «відповідну» реакцію «задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України».

Також ідею такого телемосту критикувала низка українських політичних сил і їхніх лідерів, її засудили в НСЖУ.