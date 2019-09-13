Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Вересень 2019, Київ 15:27
Новини | Політика

Українське телебачення стане доступним для ще двох мільйонів жителів ОРДЛО – Нацрада

До кінця 2019 року будуть введені в експлуатацію десять нових передавачів на сході і півдні країни, повідомив член Національної ради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський

Дивитись коментарі

До кінця 2019 року рівень охоплення сигналом українських мовників у Донецькій області у порівнянні з 2014 роком зросте на понад 800 тисяч осіб, у Луганській – на майже півтора мільйона жителів, повідомив член Національної ради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«Завдяки супутниковому мовленню українське телебачення доступне на всіх тимчасово окупованих територіях. Проте ми працюємо над розбудовую цифрового телевізійного мовлення. Сьогодні 116 українських телеканалів і дев’ять радіостанцій доступні на окупованих територіях», – зазначив він.

/**/ /**/ /**/ «USAID підтримав зусилля наших українських партнерів, вклавши майже мільйон доларів у високопрофесійне телерадіомовне обладнання, яке забезпечить якісний український контент для більш ніж чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

США дали близько мільйона доларів на обладнання для мовлення на Крим і Донбас – представник Держдепартаменту

До кінця 2019 року будуть введені в експлуатацію десять нових передавачів на сході і півдні країни. Перші чотири вже працюють у Скадовську, Чаплинці, Чонгарі Херсонської області і в Гірнику Донецької області. Ще шість будуть встановлені у Бахмутівці, Старобільську і Широкому Луганської області та Краматорську, Волновасі й Маріуполі Донецької області упродовж найближчих місяців. Одинадцятий передавач запрацює в Попаснянському районі Луганської області 2020 року після завершення будівництва нової мережі.

/**/ /**/ /**/ Віктор Медведчук, голова проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя», очільники підтримуваних Росією угруповань «ДНР/ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник під час зустрічі у Мінську з питань мирного врегулювання на Донбасі. Білорусь, 27 липня 2019 року.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Яких українських медіа бояться угруповання «ЛДНР»: кого блокують, а кого ні

Дозволи на тимчасове мовлення у Волновасі, Маріуполі, Гірнику, Краматорську Донецької області; Бахмутівці, Комишувасі, Старобільську, Широкому Луганської області; Скадовську, Чаплинці, Чонгарі Херсонської області отримали: «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Донбас», «UA|TV». Передавачі дадуть змогу покращити якість прийому сигналу. Окрім цього, у Донецькій області дозвіл отримав телеканал «ПравдаТУТ», а у Херсонській – «СТБ».

До вже наявних телеканалів наступного тижня приєднаються «1+1», «2+2» і «Film.Ua Drama», зазначив Костинський.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG