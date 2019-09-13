Українське телебачення стане доступним для ще двох мільйонів жителів ОРДЛО – Нацрада

До кінця 2019 року рівень охоплення сигналом українських мовників у Донецькій області у порівнянні з 2014 роком зросте на понад 800 тисяч осіб, у Луганській – на майже півтора мільйона жителів, повідомив член Національної ради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«Завдяки супутниковому мовленню українське телебачення доступне на всіх тимчасово окупованих територіях. Проте ми працюємо над розбудовую цифрового телевізійного мовлення. Сьогодні 116 українських телеканалів і дев’ять радіостанцій доступні на окупованих територіях», – зазначив він.

До кінця 2019 року будуть введені в експлуатацію десять нових передавачів на сході і півдні країни. Перші чотири вже працюють у Скадовську, Чаплинці, Чонгарі Херсонської області і в Гірнику Донецької області. Ще шість будуть встановлені у Бахмутівці, Старобільську і Широкому Луганської області та Краматорську, Волновасі й Маріуполі Донецької області упродовж найближчих місяців. Одинадцятий передавач запрацює в Попаснянському районі Луганської області 2020 року після завершення будівництва нової мережі.

Дозволи на тимчасове мовлення у Волновасі, Маріуполі, Гірнику, Краматорську Донецької області; Бахмутівці, Комишувасі, Старобільську, Широкому Луганської області; Скадовську, Чаплинці, Чонгарі Херсонської області отримали: «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Донбас», «UA|TV». Передавачі дадуть змогу покращити якість прийому сигналу. Окрім цього, у Донецькій області дозвіл отримав телеканал «ПравдаТУТ», а у Херсонській – «СТБ».

До вже наявних телеканалів наступного тижня приєднаються «1+1», «2+2» і «Film.Ua Drama», зазначив Костинський.