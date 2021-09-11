«Заберемо всіх»: секретар РНБО про охочих покинути Афганістан українців

Україна обов’язково забере всіх своїх громадян з Афганістану – наразі 159 українців бажають покинути країну, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Ми обов’язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, які це будуть рейси, в який спосіб це буде відбуватися? На сьогодні 159 громадян мають бажання покинути цю країну. Ми зробимо так, що вони мають бути вдома», – сказав Данілов.

Раніше і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання виїхати.

31 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що в Афганістані лишається ще близько 200 громадян України, які просять про евакуацію.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.