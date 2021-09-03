У ДМС повідомили, скільки громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні

До Державної міграційної служби із заявою про визнання біженцем звернулося 370 громадян Афганістану. Про це повідомили у ДМС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Наразі до територіальних органів ДМС звернулися 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», – мовиться в повідомленні.

У ДМС зазначили, що відповідно до закону, особи, які звернулися за захистом в Україні, мають право на проживання у родичів, у готелі, оренду житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.

Як заявляв 31 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в Афганістані залишається ще близько 200 громадян України, які просять про евакуацію. Як випливає з інших заяв, у це число, найімовірніше, входять і члени родин українських громадян, і негромадяни України, які мають українські візи чи інші документи на право перебування в Україні.