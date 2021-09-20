Мер Кабула заборонив працювати жінкам, якщо їхні обов’язки можуть виконувати чоловіки. Мити туалети жінкам дозволили

Виконувач обов’язків мера Кабула Хамдулла Номані офіційно заборонив виходити на роботу жінкам, які працюють у системі міського господарства. Роботу втратять усі жінки, за винятком тих, чиї обов’язки не можуть виконувати чоловіки, цитують Номані телеканали Al Arabia і CNN.

«Спочатку ми дозволили всім їм виконувати свої обов’язки, але потім Ісламський Емірат вирішив, що необхідно на деякий час припинити їхню роботу», – заявив Нохмані. Усім співробітницям міського господарства, чиї обов’язки можуть виконувати чоловіки, наказано залишатися вдома, «поки ситуація не нормалізується». Номані запевнив, що в цей час жінкам виплачуватиметься зарплата.

Виконувач обов’язків мера зазначив, що жінкам, яких не можуть замінити чоловіки або чия робота вважається «не чоловічою», працювати на об’єктах міського господарства в Кабулі дозволено.

«Наприклад, жінки, які працюють у жіночих міських туалетах на базарах – там, куди чоловікам ходити заборонено. Вони ходять на роботу щодня», – пояснив Номані. Також, за його словами, в районних і в центральному офісі є співробітниці, яких не можна замінити чоловіками: вони працюють у сфері електроенергетики та будівництва. У цілому в міському господарстві Кабула працюють 2,9 тисячі людей, з яких 27% складають жінки.

Представники угруповання «Талібан», які захопили владу в Афганістані, неодноразово стверджували, що мають намір дотримуватися прав жінок, але тільки із застосуванням законів шаріату. При цьому таліби заборонили жінкам в Афганістані займатися спортом, у тому числі учасницям національних збірних. Ісламісти пояснили це тим, що особи і тіла спортсменок в цьому випадку залишаються «відкритими для спостерігачів», а «іслам і Ісламський емірат не допускають цього».

Також таліби дозволили жінкам навчатися в школах і вищих навчальних закладах тільки окремо від чоловіків і тільки при наявності одягу, що повністю закриває їхні обличчя і тіла. Після цього указу у вишах Афганістану почали встановлювати в аудиторіях непрозорі перегородки і вішати штори. Викладати жінкам, згідно з цим указом, зможуть або жінки, або літні чоловіки, які повинні будуть отримувати схвалення від «Талібану» в кожному окремому випадку. Крім того, жінкам у Афганістані відтепер заборонено виходити з дому без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Таліби також заявили, що планують заборонити музику в Афганістані, а жінкам не рекомендували виходити з дому без супроводу родича чоловічої статі. Ця вимога таліби пояснили інтересами безпеки жінок і тим, що «наші сили безпеки не навчені, як поводити себе з жінками, як розмовляти з жінками».