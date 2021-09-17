Місія ООН подовжила на пів року мандат своєї місії в Афганістані

Рада Безпеки ООН 17 вересня одноголосно проголосувала за поновлення мандату своєї політичної місії в Афганістані ще на півроку після захоплення талібами країни в серпні.

Рада з 15 членів попросила Генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша до кінця наступного січня доповісти про «стратегічні та оперативні рекомендації щодо мандату» політичної Місії допомоги ООН в Афганістані, відомої як МООНСА.

Політична місія МООНСА займається питаннями, що стосуються розвитку та гуманітарної допомоги, але не миротворчою діяльністю.

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Рада безпеки заявила, що рекомендації у доповіді Ґутерріша мають стосуватися «останніх політичних, безпекових та соціальних подій», оскільки уряд Афганістану, який підтримується міжнародною державою, був зміщений тимчасовим урядом під керівництвом «Талібану».

Резолюція Ради безпеки також закликала талібів створити «інклюзивний та представницький уряд» із участю жінок на заміну нещодавно призначеній тимчасовій адміністрації.

У резолюції, затвердженій 17 вересня, йдеться про те, що ООН продовжуватиме відігравати «важливу роль» у сприянні миру та стабільності в Афганістані.

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Дипломати заявили, що таліби не заперечують проти поновлення мандату МООНСА.

Серед 33 призначених на посаду талібами минулого тижня 30 урядовців – етнічні пуштунські таліби та жодної жінки. Посади отримали двоє призначених етнічних таджиків та один етнічний узбек.

Уряд на чолі з «Талібаном» не визнано жодною країною.