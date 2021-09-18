Понад 100 афганських журналістів просять допомоги в міжнародної спільноти

Понад 100 афганських журналістів звернулися до міжнародної спільноти по допомогу в захисті свободи преси в Афганістані. Журналісти подали своє звернення через правозахисну організацію «Репортери без кордонів» (RSF), яка 18 вересня опублікувала звернення та пресреліз.

Звернення анонімно підписали 103 афганських журналісти, серед яких 20 жінок. Більшість із них досі працює в Афганістані, хоча деякі переховуються, а 10 – у вигнанні.

«Ми всі змушені залишатися анонімними, подаючи це звернення, через ризики для наших життів. Ми не хочемо, щоб журналістика вимерла в Афганістані, як це було між 1996 та 2001 роками», – йдеться у зверненні журналістів.

Журналісти заявляють, що найбільш нагальними є гарантії захисту, особливо для журналісток. За їхніми словами, часті напади на представників преси та втручання талібів у їхню роботу змусили їх побоюватися найгіршого.

«Незважаючи на публічні зобов’язання талібів, ми бачимо перші конкретні ознаки загальних репресій», – зазначають вони. Як вони зазначають, мова йде про погрози журналістам на місцях, залякування працівників редакції та приховану цензуру. Вони закликають «мобілізувати свободу преси в нашій країні, зберегти досягнення останніх двадцяти років щодо незалежності ЗМІ, плюралізму та захисту журналістів».

Журналісти закликали до підтримки, щоб дати можливість афганським редакціям продовжувати працювати, і сказали, що в короткостроковій перспективі вони потребуватимуть дипломатичної та фінансової підтримки журналістів, яким загрожує небезпека.

У середині серпня цього року «Талібан» захопив контроль над Афганістаном, поваливши підтримуваний Заходом уряд на чолі з президентом Ашрафом Гані.

Міжнародна спільнота стежить за тим, наскільки дії талібів відрізняються від їхнього першого перебування при владі наприкінці 1990-х років. Тоді дівчатам і жінкам була недоступна освіта і їх виключили з суспільного життя.

У «Талібані» заявляють, що змінилися, зокрема в своєму ставленні до жінок.

Жінки в Кабулі та інших районах Афганістану великими і малими групами протестували проти правління талібів і спроб обмежити їхні права. У деяких випадках «Талібан» реагував силою, застосовуючи батоги, б’ючи жінок кийками і стріляючи в повітря.