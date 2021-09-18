Через вибухи в Афганістані щонайменше двоє загиблих і понад 20 поранених

Щонайменше двоє людей загинули і понад 20 поранені в результаті вибухів в Афганістані. За повідомленнями західних ЗМІ, три вибухи прогриміли у столиці східної провінції Нангархар. За словами свідків та інших джерел, один з вибухів в місті Джелалабад стався в автомобілі, в якому були бойовики «Талібану».

Інших подробиць про подію немає.

Крім того, вранці у столиці Кабулі вибухнула «бомба-липучка», в результаті чого щонайменше двоє людей зазнали поранень, повідомили представники поліції.

Вибух стався в районі 13-го поліцейського відділку в західній частині міста, де переважають етнічні хазарейці.

«Талібан», який місяць тому отримав контроль над більшою частиною Афганістану, інциденти ще не коментував, відповідальності за вибухи теж ніхто не взяв.

Ісламістське угруповання використовувало цю тактику раніше для нападів на своїх суперників, в основному – колишніх афганських урядовців.

У країні діють бойовики «Ісламської держави-Хорасан», місцевого відділення екстремістського угрупування «Ісламська держава». Вони вороги нових правителів Афганістану.

Фронт опору проти талібів також діє у провінції Панджшері, розташованій приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Кабула.