На сході Афганістану стався вибух в автомобілі «Талібану»

У Джалалабаді на сході Афганістану 19 вересня стався вибух в автомобілі «Талібану», повідомляють місцеві ЗМІ. Це сталося через день після того, як щонайменше троє людей загинули внаслідок серії вибухів у цьому районі.

Внаслідок останнього нападу, за попередніми даними, загинули щонайменше п’ятеро людей, включаючи дитину. Свідки розповіли, що кількох поранених талібів доставили до лікарні після вибуху.

Вибухом також була пошкоджена лінія електропередач, що спричинило вимкнення електроенергії в цьому районі, повідомляють місцеві новинні сайти.

За словами очевидців, ціллю вибуху став автомобіль прикордонної поліції, якою зараз керують таліби.

Інших подробиць інциденту наразі немає, «Талібан» ситуацію не коментував.

18 вересня внаслідок трьох вибухів загинули щонайменше троє людей і ще 19 зазнали поранень у Джалалабаді, столиці провінції Нангархар, що називають першим таким нападом в Афганістані після того, як таліби взяли під контроль країну більше ніж місяць тому.

Щонайменше одним вибухом був підірваний пікап із талібами, повідомили очевидці і члени уряду «Талібану».

Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

Нангархар є центром місцевого осередку екстремістського угруповання «Ісламська держава» – «Ісламська держава-Хорасан», яка є ворогом нового керівництва Афганістану.

Екстремісти «Талібану» й «ІД-Х» воювали між собою ще до того, як таліби захопили контроль над Афганістаном минулого місяця.