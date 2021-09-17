Удар американського дрона біля аеропорту Кабула був помилкою – генерал Маккензі

Удар армії Сполучених Штатів із застосуванням дрона в останні дні евакуації американських військ із Афганістану був помилковим і призвів до загибелі цивільних. Про це заявив генерал армії США Кеннет Маккензі на брифінгу 17 вересня.

Таким чином він спростував попередні заяви американського командування, що дрон вдарив по цілі, пов’язаній із екстремістським угрупованням «Ісламська держава – Хорасан».

«10 цивільних, у тому числі до семи дітей, трагічно загинули внаслідок того удару. Більш того, ми наразі вважаємо малоймовірним, що цей автомобіль або загиблі мали стосунок до «ІДІЛ-Х», – заявив він.

Маккензі приніс вибачення сім’ям загиблих і назвав себе відповідальним за удар і його наслідки.

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«Цього удару було завдано на основі повної впевненості, що він зможе запобігти безпосередній загрозі нашим військовим та людям, яких евакуйовували з аеропорту, але це було помилкою», – сказав він.

За словами Маккензі, Пентагон наразі консультується щодо репарацій сім’ям убитих.

Наприкінці серпня військові повідомили, що американський дрон завдав удару по машині ймовірного бойовика-смертника в Кабулі.

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Проте згодом стало відомо, що внаслідок удару загинули 10 членів однієї родини, в тому числі шестеро дітей.

Журналісти видання The New York Times повідомили, що водієм машини, по якій американські військові завдали удару, був 43-річний Земарі Ахмаді. З 2006 року він працював інженером-електриком в американській некомерційній організації Nutrition & Education International.