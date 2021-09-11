Військові США могли помилитися у виборі цілі для удару в Кабулі – NYT

Наприкінці серпня американський дрон завдав удару по машині ймовірного бойовика-смертника в Кабулі, в результаті чого, як повідомляли ЗМІ, загинули 10 членів однієї родини, в тому числі шестеро дітей. Журналісти видання The New York Times дослідили записи з камер відеоспостереження, а також поговорили з родичами і колегами загиблого водія машини. На шпальтах видання автори розслідування ставлять під сумнів версію американських військових про зв’язки вбитого із угрупованням «Ісламська держава» та наявність у його машині бомби.

Видання повідомляє, що водієм машини, по якій американські військові завдали удару, був 43-річний Земарі Ахмаді. З 2006 року він працював інженером-електриком в американській некомерційній організації Nutrition & Education International.

Військові пояснювали, що визнали водія машини підозрілим через його пересування в той день – припускалося, що він відвідав об’єкт угруповання «Ісламська держава» і завантажив в авто вибухові речовини.

Журналісти NYT з’ясували, що в день атаки Земарі Ахмаді возив колег на роботу і назад – за словами його колег, це був звичайний робочий день Ахмаді. А на записах з камер відеоспостереження автори розслідування побачили, як Ахмаді з колегою завантажують в машину каністри з водою, щоб привезти їх додому.

За словами колеги загиблого, подача води в його районі припинилася після захоплення влади рухом «Талібан», тому Ахмаді привозив воду додому з офісу. Того ранку він також відвіз кілька своїх колег до талібів у поліцейську дільницю, щоб попросити дозволу роздати їжу біженцям в прилеглому парку.

За словами військових, Ахмаді і ще три людини завантажили в машину важкі пакети, які могли містити вибухівку. Пасажири машини стверджують, що крім каністр з водою, в машині були тільки два ноутбуки. Всі троє пасажирів заперечують, що везли вибухівку.

Після того, як Ахмаді висадив своїх колег, він попрямував додому – його будинок розташований неподалік від аеропорту. Американські військові заявили, що цей автомобіль загрожував військовим на летовищі. Тому, коли Ахмаді в’їхав у двір свого будинку, по його машині було завдано удару. Як повідомляє NYT, в той момент в машині було кілька дітей і племінників Ахмаді, які зраділи його поверненню і сіли всередину.

Військові США заявляли, що після нанесення удару по машині стався другий вибух – імовірно, через наявність вибухівки в автомобілі.

Журналісти і опитані ними експерти не виявили слідів другого вибуху. Родичі Ахмаді також розповіли журналістам, що до загибелі він подав заяву про переселення в Сполучені Штати в якості біженця.