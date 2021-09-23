Високопосадовці з Киргизстану зустрілися з керівництвом «Талібану» в Кабулі

Двоє високопосадовців із Киргизстану відвідали столицю Афганістану Кабул для переговорів із керівництвом «Талібану», повідомив у твітері речник талібів Забігулла Муджахід.

Згідно з повідомленням, виконувач обов’язків міністра закордонних справ в уряді «Талібану» Амір Хан Муттакі зустрівся із заступником голови Ради безпеки Киргизстану Таалатбеком Масадиковим та керівником департаменту зовнішньої політики адміністрації президента Киргизстану Єнбеком Кулубаєвим.

Муттакі «привітав їх і подякував за допомогу. Він також наголосив на необхідності продовження співпраці та допомоги», – написав Муджахід і додав, що в центрі уваги на зустрічі були «двосторонні відносини та продовження співпраці».

Киргизькі чиновники не дали жодного коментаря про цю зустріч.

Зустріч високопосадовців Киргизстану і «Талібану» відбулася в час, коли міжнародна спільнота має дилему щодо того, чи визнавати владу талібів в Афганістану після повалення ними в середині серпня підтримуваного Заходом уряду.