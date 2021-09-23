Афганістан: правозахисники звинувачують талібів у масштабному порушенні прав жінок у Гераті

Угруповання «Талібан» здійснює «широкомасштабні та серйозні» порушення прав жінок і дівчат у місті Герат на заході Афганістану, заявляють правозахисні організації Human Rights Watch та Інститут прав людини університету Сан-Хосе (SJSU).

З моменту захоплення Герату 12 серпня члени угруповання «вселили страх серед жінок і дівчат, розшукуючи відомих жінок; відмовляли жінкам у свободі пересування поза домом; запровадили обов’язкових дрескод; різко обмежили доступ до працевлаштування та освіти; і обмежили право на мирні зібрання», – йдеться у заяві HRW та SJSU.

Обидві організації стверджують, що опитали телефоном сімох мешканок Герату, в тому числі активісток, освітянок та студенток університету, про їхній досвід з моменту захоплення талібами міста. Жінки говорили на умовах анонімності через страх за свою безпеку.

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Жінки розповіли HRW та SJSU, що їхнє життя «повністю змінилося» в день, коли таліби захопили Герат. Вони бояться виходити з дому без супроводу родича-чоловіка або через обмеження в одязі, а їхній доступ до освіти та зайнятості «докорінно змінився або повністю припинився».

Вони сказали, що зіткнулися з «економічними складнощами через втрату доходу та нездатність працювати», а також «стресом та іншими наслідками для психічного здоров’я через думки про раптове знищення мрій, над якими вони працювали багато років».

«Для жінок з Герату, з якими ми розмовляли, життя, яке вони знали, зникло за одну ніч, і їм доводиться ховатися вдома, в страху чекаючи, чи прийдуть по них таліби», – каже афганська науковиця Халіма Казем-Стоянович з інституту SJSU.

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«Найкращий сценарій для цих жінок – бути неушкодженими, але змушеними жити в істотно обмежених умовах. Найгірший сценарій – бути заарештованим або зазнати нападу за їхні попередні досягнення або за їхню боротьбу за збереження своїх важко зароблених прав», – заявила вона.

2 вересня в Гераті таліби не втрутилися, коли до 80 жінок вийшли на вулиці із вимогою поважати їхні права. Однак двоє чоловіків були вбиті, а щонайменше вісім інших людей отримали поранення, коли бійці без розбору розстріляли подібний мітинг, який відбувся через п’ять днів потому.

Згодом бойовики заборонили протести, які не отримали попереднього схвалення з боку уряду під проводом талібів у Кабулі.

HRW та Інститут прав людини SJSU кажуть, що опитані ними жінки висловили особливу стурбованість тим, що таліби знову вимагатимуть від них мати махрама – члена сім’ї-чоловіка в якості супроводу, коли вони виходили з дому, як це робили бойовики під час вперше у владі 20 років тому.

Ця вимога «закривала жінкам більшість суспільного життя, відрізала їх від освіти, зайнятості та суспільного життя, а також ускладнювала отримання медичної допомоги», кажуть вони. Це також зробило жінок «повністю залежними від членів сім’ї чоловіків, заважаючи їм втекти, якщо вони зазнали насильства вдома».

Прессекретар «Талібану» Забігулла Муджагід заявив 7 вересня, що супровід махраму буде обов’язковим лише для подорожей довше трьох днів, проте деякі опитані жінки стверджували, що їх зупиняли на вулицях, в університетах та інших громадських місцях, не даючи їм йти у своїх справах, якщо їх не супроводжує махрам.