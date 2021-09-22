Афганістан: внаслідок нападів на талібів загинули 5 людей

Принаймні п’ятеро людей загинули внаслідок нападів на талібів у східному Афганістані. Серед загиблих – кілька бойовиків та мирних жителів.

Під час одного з нападів озброєні люди обстріляли автомобіль талібів у столиці провінції Джелалабад, убивши двох бойовиків та принаймні одного мирного жителя, повідомили очевидці. При цьому таліби стверджують, що всі вбиті були мирними жителями.

Одне з джерел повідомило Радіо Свобода, що нападники їхали на рикші і зуміли втекти з місця події після стрілянини.

Приблизно через годину в столиці провінції Нангархар стався вибух бомби на узбіччі дороги, в результаті якого, за словами очевидців, були поранені бойовика «Талібану» і цивільна особа. Внаслідок ще одного вибуху у цьому ж місті було поранено ще одну людину, але невідомо, був це таліб чи мирний житель.

Відповідальність за напади ніхто на себе не взяв. За схожі напади у Джелалабаді минулого тижня взяла на себе місцева гілка екстремістського угруповання «Ісламська держава» – «Ісламська держава-Хорасан». Тоді загинули вісім людей.

Ці дві групи бойовиків протистояли один одному ще до захоплення талібами влади у Афганістані.