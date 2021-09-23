ГУР Міноборони заявляє про евакуацію ще близько 100 людей з Афганістану

Україна евакуювала ще близько 100 людей з Афганістану, заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 23 вересня.

За повідомленням, цьому передували переговори за участі Міністертва закордонних справ, ГУР Міноборони, Офісу президента, представників Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

«Сьогодні зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин. Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували», – йдеться в заяві.

За даними відомства, Україна перебуває в десятці країн Європи за кількістю евакуйованих цивільних із Афганістану.

31 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що в Афганістані лишається ще близько 200 громадян України, які просять про евакуацію.

Україна вже здійснила шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав.

Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Попередні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.