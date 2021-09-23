ВООЗ закликає відновити фінансування медичної системи Афганістану

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала міжнародну спільноту 23 вересня відновити фінансування програми охорони здоров’я Афганістану, припинене після повернення талібів до влади минулого місяця.

Як заявив на пресконференції в Женеві представник ВООЗ в Афганістані Люо Дапень, протягом останніх тижнів медична допомога стала менш доступною для сотень тисяч найбільш вразливих афганців.

«І без того крихка система охорони здоров’я країни перевантажена», – сказав Дапень, додавши, що ВООЗ координує роботу з донорами для пошуку альтернативних механізмів фінансування медичних закладів.

Читайте також: Високопосадовці з Киргизстану зустрілися з керівництвом «Талібану» в Кабулі

Трирічна ініціатива у сфері охорони здоров’я на суму 600 мільйонів доларів, яку контролює Світовий банк в Афганістані, профінансувала роботу сотень закладів охорони здоров’я, але, за оцінками ВООЗ, зараз менше однієї п’ятої лікарень повністю функціонують.

Дапень додав, що брак фінансування вже призвів до сплеску випадків кору та діареї, при цьому половина афганських дітей перебуває під загрозою недоїдання, а мільйони вакцин проти COVID-19 залишаються невикористаними.

Попри те, що іноземні уряди обіцяють мільйони доларів термінової гуманітарної допомоги, зростають сумніви щодо довгострокового розвитку та іншого фінансування економіки, яка сильно залежить від міжнародної допомоги.

Читайте також: «Талібан» заявив про бажання виступити на Генасамблеї ООН

22 вересня Організація Об’єднаних Націй заявила, що виділяє 45 мільйонів доларів на допомогу краху системи охорони здоров’я Афганістану.

Втім, попри занепокоєння щодо ймовірної гуманітарної кризи в Афганістані, багато міжнародних донорів стримані щодо інвестицій в уряд, очолюваний «Талібаном», деякі з членів якого перебувають у міжнародних санкційних списках.