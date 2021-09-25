Афганістан: таліби публічно вивісили тіла страчених – ЗМІ

Угруповання «Талібан» повісило кілька мертвих тіл на будівельних кранах у місті Герат на заході Афганістану, повідомляють місцеві ЗМІ та свідки. Британський мовець ВВС з посиланням на двох місцевих репортерів заявив, що тіла чотирьох осіб, звинувачених у викраденні, повісили у кількох районах Герату.

Афганська газета Hasht-e Sobh також повідомляє, що тіла кількох чоловіків, звинувачених у викраденні, були виставлені в кількох районах міста. У повідомленні йдеться про те, що передбачувані викрадачі були вбиті під час стрілянини з талібами.

Місцевий житель Вазір Ахмад Седдікі, який керує аптекою поблизу головної площі в Гераті, розповів Associated Press, що чотири тіла принесли на площу, а три тіла перенесли на інші площі міста для демонстрації.

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За словами Седдікі, таліби оголосили на площі, що чотирьох убитих викрила під час викрадення та вбила поліція.

Заступник губернатора провінції, член «Талібану» Мавлаві Шир Ахмад Амар заявив, що чоловіки були вбиті під час прямих сутичок з бійцями «Талібану» після викрадення торговця та його сина, яких згодом звільнили.

«Їхні тіла повісили на площах міста як приклад для інших викрадачів. Їх повісили, щоб ніхто не наважився на такий злочин», – сказав він агентству dpa.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно заплямоване кров’ю тіло чоловіка в ланцюгах, повішене на кран на, як видається, головній площі міста Герат.

Також можна побачити, як багато людей знімають це на свої мобільні телефони.

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Зяулхак Джалалі, призначений талібами начальник районної поліції в Гераті, підтвердив, що члени талібів врятували батька та сина, які були викрадені чотирма викрадачами після стрілянини. Він сказав, що викрадачі поранили бійця «Талібану» та цивільного, але «четверо (з низ – ред.) загинули під час перехресного вогню».

Один із засновників «Талібану» і головний правозастосувач його жорсткої інтерпретації ісламського законодавства під час попереднього правління угруповання мулла Нуруддін Турабі заявив цього тижня агентству Associated Press, що радикальний рух знову вдаватиметься до страт та ампутацій рук, хоча, можливо, не публічно.

Під час жорстокого панування талібів в Афганістану з 1996 по 2001 рік таліби були відомі тим, що карали злочини публічними ударами, публічно забивали людей камінням і ампутували кінцівки.