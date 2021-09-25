Вибух у столиці Сомалі: щонайменше вісім людей загинули

Щонайменше вісім людей, у тому числі двоє дітей, загинули внаслідок вибуху смертника у столиці Сомалі.

Вибух стався за кілька метрів від президентського палацу в Мокадішу. Представник поліції повідомив журналістам на місці вибуху, що кількість жертв може бути більшою, оскільки деяких загиблих та поранених забрали їхні родичі.

«Вони вбили вісім людей, в тому числі солдата, матір та двох дітей. «Аль-Шабаб» вбиває цивільних», – сказав він.

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Терористичне угрупування «Аль-Шабаб» взяло на себе відповідальність за напад.

«Аль-Шабаб» роками здійснює напади на цивільне населення та урядові війська в рамках кампанії запровадження суворого релігійного законодавства. Тривала діяльність угруповання спрямоване на повалення уряду в Мокадішу, який підтримується міжнародною державою.