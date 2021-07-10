Щонайменше 8 людей загинули внаслідок нападу в столиці Сомалі

Щонайменше вісім людей загинули під час нападу смертника в столиці Сомалі Могадішо, заявила влада країни.
Речник сомалійської поліції заявив, що об’єктом нападу був начальник поліції Могадішо Фархан Мохамуд Кароле, який не постраждав.
Екстремістська група «Аш-Шабаб» взяла на себе відповідальність за напад 10 липня.
«Аш-Шахаб» багато років здійснює напади на цивільне населення та урядові сили, прагнучи запровадження суворого релігійного законодавства. Бойовики прагнуть повалення визнаного міжнародною спільнотою уряду в Могадішо.
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