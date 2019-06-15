Вибухи в Сомалі: щонайменше 11 загиблих

У столиці Сомалі внаслідок двох вибухів 15 червня загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Перший вибух пролунав поруч з КПП біля президентського палацу, він забрав життя дев’яти людей. Від вибуху другої бомби загинув водій та пасажир автомобілю, який рухався у напрямку аеропорту і зупинився на КПП.

В результаті інцидентів поранення отримали близько 25 осіб.

Відповідальність за напад взяла на себе пов’язане з «Аль-Каїдою» сомалійське екстремістське угруповання «Аль-Шабаб».