Вибухи в Сомалі: мінімум 16 людей загинули

Принаймні 16 людей загинули внаслідок двох вибухів вранці 22 грудня біля президентського палацу в столиці Сомалі Мокадішо, повідомляє місцева поліція.

Загиблі – солдати і мирні жителі, а також троє працівників каналу Universal TV, що базується в Лондоні. Серед них – відомий у Сомалі журналіст Авіль Дагір Салад.

За даними каналу Al Jazeera, внаслідок першого вибуху зазнав поранень заступник губернатора району Бенадір з питань безпеки Мохамед Тула.

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Відповідальність за вибух взяла на себе екстремістська організація «Аш-Шабаб», пов’язана з «Аль-Каїдою».

Бойовики «Аш-Шабаб» закликають повалити уряд Сомалі, який підтримують Сполучені Штати і 20-тисячна армія Африканського союзу, розміщена в країні.

У 2011 році угруповання було витіснене зі столиці Сомалі Могадішо. Наразі бойовики контролюють значні території в сільській місцевості.