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17 Грудень 2018, Київ 14:05
Новини | Міжнародні

62 бойовики «Аш-Шабаб» загинули внаслідок авіаударів – США

Як повідомляє Африканське командування, воно вдалося до нальотів, щоб не дати бойовикам використовувати віддалені регіони як плацдарми для своїх операцій

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Представники збройних сил Сполучених Штатів повідомляють про загибель 62 бойовиків екстремістської організації «Аш-Шабаб» внаслідок авіаційних ударів 15 і 16 грудня поблизу міста Гандарш у Сомалі.

Як заявляє Африканське командування Збройних сил США, 15 грудня американські військові здійснили чотири авіаудари, які спричинили смерть 34 бойовиків. Ще два були завдані 16 грудня і коштували життя 28 членам збройного угруповання.

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«Африканське командування і наші сомалійські партнери здійснили ці авіанальоти, щоб не дати терористам використати віддалені регіони як безпечні хованки, де вони можуть розробляти і керувати операціями, надихати і рекрутувати людей для майбутніх атак», – йдеться в заяві Африканського командування.

У жовтні 2018 року Африканське командування повідомляло про авіаудар, внаслідок якого нібито загинуло 60 членів організації.

Бойовики «Аш-Шабаб» закликають повалити уряд Сомалі, який підтримують Сполучені Штати і 20-тисячна армія Африканського союзу, розміщена в країні.

У 2011 році угруповання було витіснене зі столиці Сомалі Могадішо. Наразі бойовики контролюють значні території в сільській місцевості.

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