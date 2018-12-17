62 бойовики «Аш-Шабаб» загинули внаслідок авіаударів – США

Представники збройних сил Сполучених Штатів повідомляють про загибель 62 бойовиків екстремістської організації «Аш-Шабаб» внаслідок авіаційних ударів 15 і 16 грудня поблизу міста Гандарш у Сомалі.

Як заявляє Африканське командування Збройних сил США, 15 грудня американські військові здійснили чотири авіаудари, які спричинили смерть 34 бойовиків. Ще два були завдані 16 грудня і коштували життя 28 членам збройного угруповання.

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«Африканське командування і наші сомалійські партнери здійснили ці авіанальоти, щоб не дати терористам використати віддалені регіони як безпечні хованки, де вони можуть розробляти і керувати операціями, надихати і рекрутувати людей для майбутніх атак», – йдеться в заяві Африканського командування.

У жовтні 2018 року Африканське командування повідомляло про авіаудар, внаслідок якого нібито загинуло 60 членів організації.

Бойовики «Аш-Шабаб» закликають повалити уряд Сомалі, який підтримують Сполучені Штати і 20-тисячна армія Африканського союзу, розміщена в країні.

У 2011 році угруповання було витіснене зі столиці Сомалі Могадішо. Наразі бойовики контролюють значні території в сільській місцевості.