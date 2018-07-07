У Сомалі бойовики атакували міністерство, є жертви

Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок атаки на міністерство внутрішніх справ Сомалі в центрі столиці Могадішо 7 липня.

Відповідальність за напади взяло на себе угруповання «Аш-Шабаб», пов’язане з «Аль-Каїдою».

Поліція заявила, що всі три нападника були вбиті після двох годин перестрілки.

За повідомленнями, щонайменше 17 людей отримали поранення.

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«Аш-Шабаб» домагається повалення уряду Сомалі, жертвами нападів бойовиків угруповання стали тисячі сомалійців і сотні цивільних жителів по всій Східній Африці.

Минулого року в жовтні в Могадішо через напад бойовиків загинули 512 людей, що назвали найкривавішим нападом в історії країни.