60 бойовиків «Аш-Шабаб» загинули внаслідок авіаудару в Сомалі – американські військові

Сполучені Штати здійснили свій найбільший у 2018 році авіаудар проти бойовиків угруповання «Аш-Шабаб» у Сомалі, вбивши близько 60 із них, інформують американські військові.

Африканське командування США повідомило 16 жовтня, що минулого тижня був здійснений «точний» авіаудар у провінції Мудуг у центральній частині країни.

Згідно з повідомленням, жоден цивільний унаслідок атаки не постраждав.

Американські військові заявляють, що цей авіаудар був найбільшим із 21 листопада 2017 року, коли загинули близько 100 бойовиків.

Пов’язане з «Аль-Каїдою» угруповання наразі не коментувало заяву Африканського командування США.

Бойовики «Аш-Шабаб» закликають повалити уряд Сомалі, який підтримують Сполучені Штати і 20-тисячна армія Африканського союзу, розміщена в країні.

У 2011 році угруповання було витіснене зі столиці Сомалі Могадішо. Наразі бойовики контролюють значні території в сільській місцевості.