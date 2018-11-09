«Ісламська держава» заявляє про відповідальність за напад у Мельбурні

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад із ножем у Мельбурні, другому за величиною місті Австралії, 9 листопада, внаслідок якого загинула одна людина.

Заяву бойовиків поширило наближене до них агентство Amaq. Однак доказів причетності воно не навело.

Поліція розцінює інцидент як теракт.

Під час затримання поліцейські поранили підозрюваного в нападі. Пізніше він помер у лікарні.

У поліції додали, що підозрюваний, виходець із Сомалі, був раніше відомий правоохоронцям.

За даними поліції, перед тим, як напасти з ножем на трьох перехожих, нападник залишив автомобіль, який загорівся. Поліція повідомила, що в ньому були газові балони.

Мотиви нападника поки що не встановлені.

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