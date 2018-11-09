В Австралії жертвою ножової атаки стала одна людина

Одна людина загинула, троє зазнали поранень внаслідок нападу невідомого чоловіка з ножем в австралійському місті Мельбурн 9 листопада. Поліція розцінює цей інцидент як теракт.

Під час затримання поліцейські поранили зловмисника. Пізніше він помер у лікарні.

За даними поліції, нападник був громадянином Сомалі. Перед тим, як напасти з ножем, він в'їхав на машині в будівлю торговельного центру, після чого автомобіль загорівся. Поліція повідомила, що в ньому були газові балони. Мотиви нападника поки не встановлені. Влада не виключає, що він міг мати спільників.

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