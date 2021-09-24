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Сотні протестувальників вимагали розморозити закордонні резерви Афганістану

Протестувальники з вимогами розморозити закордонні резерви Афганістану, Кабул, 24 вересня 2021 року

Сотні людей протестували у Кабулі та інших афганських провінціях 24 вересня з вимогою розморозити мільярди доларів іноземних резервів, заблокованих за кордоном.

Після падіння підтримуваного Заходом уряду багато країн заморозили активи та допомогу, зважуючи, яку позицію зайняти щодо нових правителів Афганістану. Це спричинило погіршення економічної ситуації у виснаженій війною країні.

Незрозуміло, чи виступали замовниками добре організованих протестів таліби, чиновники яких вимагають доступу до понад 9 мільярдів доларів іноземних резервів, які утримуються переважно у США. Але представник «Талібану» Сухейль Шахін написав твіт на підтримку вимог протестувальників, вказавши, що «існує нагальна потреба розморозити наші активи, щоб подолати важку ситуацію з бідністю».

Раніше таліби звинувачували чиновників поваленого уряду в тому, що вони втекли з Кабула з мільйонами доларів.

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