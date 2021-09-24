Афганістан: представник «Талібану» заявив про повернення страт та ампутацій кінцівок як покарань

Один із засновників «Талібану» та головний прибічник суворого тлумачення ісламського законодавства під час останнього правління талібів в Афганістані заявив, що вони збираються повернути страти та ампутації кінцівок як покарання за злочини, хоча, можливо, це буде не публічно.

В інтерв’ю агентству Associated Press мулла Нуруддін Турабі відкинув обурення Заходу з приводу страт, які проводили таліби.

«Всі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не говорили про їхні закони та покарання. Ніхто не вказуватиме нам, якими мають бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і ухвалюватимемо наші закони відповідно до Корану», – заявив Турабі.

Турабі, якому зараз понад 60 років, був міністром юстиції та головою так званого міністерства пропаганди чесноти та запобігання порокам – фактично, релігійної поліції – під час попереднього правління талібів, зазначає Associated Press.

Тоді покарання були публічними – їх проводили на стадіоні Кабула або на території мечеті Ід-Гах. Страчували одним пострілом в голову, засудженим злодіям ампутували руку, засудженим за грабіж на дорозі – відрізали руку та ногу. При цьому судові процеси нечасто були публічними, а судова система спиралася переважно на релігійних діячів.

За словами Турабі, цього разу справи будуть розглядати судді, зокрема й жінки, але основою законів все одно буде Коран.

«Відрізання рук дуже необхідне для безпеки», – заявив Турабі, наполягаючи, що це має стримуючий ефект. За його словами, наразі уряд талібів вирішує, чи робити ці покарання публічними.

Раніше виконувач обов’язків міністра оборони в уряді «Талібану» мулла Мохаммад Якуб в аудіозаписі, отриманому журналістами, визнав, що бойовики скоїли так звані «убивства помсти» – попри те, що таліби оголосили амністію своїм супротивникам після того, як повернулися до влади в Афганістані.

Після приходу до влади у серпні таліби обіцяли, що повернення до жорстких законів, які панували в країні під час їхнього попереднього правління, не буде, однак наразі ці обіцянки не підтверджуються