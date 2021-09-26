Таліби закликають міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Афганістану

Представники руху «Талібан» закликали міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Афганістану, заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені.

Заява Міністерства закордонних справ оприлюднена 26 вересня, коли новий уряд на чолі з талібами продовжує намагання відкрити країну та здобути міжнародне визнання.

Аеропорт був пошкоджений під час хаотичної евакуації під керівництвом США, а згодом був знову відкритий за сприяння технічних груп із Катару та Туреччини.

Деякі авіакомпанії, такі як Pakistan International Airlines, відновили рейси в обмеженому обсязі. Також через аеропорт проходить частина гуманітарної Афганістану, але повноцінні комерційні послуги ще не відновилися.