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Новини | Міжнародні

Таліби закликають міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Афганістану

Літак іранської приватної авіакомпанії прибув до Кабула, 15 вересня 2021 року

Представники руху «Талібан» закликали міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Афганістану, заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені.

Заява Міністерства закордонних справ оприлюднена 26 вересня, коли новий уряд на чолі з талібами продовжує намагання відкрити країну та здобути міжнародне визнання.

Аеропорт був пошкоджений під час хаотичної евакуації під керівництвом США, а згодом був знову відкритий за сприяння технічних груп із Катару та Туреччини.

Деякі авіакомпанії, такі як Pakistan International Airlines, відновили рейси в обмеженому обсязі. Також через аеропорт проходить частина гуманітарної Афганістану, але повноцінні комерційні послуги ще не відновилися.

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